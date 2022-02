Latina, i Comuni non trasmettono rendiconto delle multe (Di giovedì 3 febbraio 2022) Troppi autovelox sparsi per il territorio, multe salate ma, almeno, introiti comunali da reinvestire in manutenzione e sicurezza. Ma è davvero così? Scoppia il caso delle multe fantasma e dei rendiconti non trasmessi, a Latina, malgrado le regole sulla trasparenza degli incassi delle multe, modificate con un decreto del febbraio 2020 prevedano l’obbligo per gli enti locali di Comunicare al Ministero dei trasporti l’ammontare degli incassi dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, in quanto, sul totale va calcolato un 50% di storno da destinare alla manutenzione e sicurezza stradale e a campagne di informazione contro gli incidenti. Alcune amministrazioni locali avrebbero aggirato la norma finendo in una lista dei furbetti pubblicata dallo stesso Ministero. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) Troppi autovelox sparsi per il territorio,salate ma, almeno, introiti comunali da reinvestire in manutenzione e sicurezza. Ma è davvero così? Scoppia il casofantasma e dei rendiconti non trasmessi, a, malgrado le regole sulla trasparenza degli incassi, modificate con un decreto del febbraio 2020 prevedano l’obbligo per gli enti locali dicare al Ministero dei trasporti l’ammontare degli incassi dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, in quanto, sul totale va calcolato un 50% di storno da destinare alla manutenzione e sicurezza stradale e a campagne di informazione contro gli incidenti. Alcune amministrazioni locali avrebbero aggirato la norma finendo in una lista dei furbetti pubblicata dallo stesso Ministero. ...

