La guerra del fuoco si è trasformata in una polla d' acqua

Il terzo giorno della creazione Dio dette vita alla terraferma, il sesto giorno sul Cammino dei vulcani la percorriamo. Terraferma adesso, non allora. Da Bracciano verso Castel Giuliano, poi per campi e boschi fino alla Caldara di Manziana. Forse un cratere, cioè una caldara, forse un lago, oggi una palude, al centro una bolla, intorno mille bollicine. L'acqua bolle e ribolle, gorgoglia e brontola, salta e gioca. È calda, è viva, è esplosiva. Libera gas e acidi, sa di zolfo e argilla, ha sfumature tra il bianco e il giallo. Cambia forza e suono, anche colore e odore a seconda del giorno, della stagione, del tempo. Mai uguale a se stessa. La Caldara è la prova dell'esistenza di un oceano prima del Mediterraneo, di una fossa tettonica fra Tolfa e Soratte, e di più centri vulcanici, con lanci di rocce e colate di lava.

