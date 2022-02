La bestemmia di Drusilla Foer a Sanremo 2022: la maschera di Zorro e le ipotesi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si parla di bestemmia di Drusilla Foer, esattamente nel primo cambio d’abito della co-conduttrice di Sanremo 2022. Pochi minuti dopo l’esibizione di Mahmood e Blanco con il brano Brividi, Drusilla si è presentata all’improvviso con il costume di Zorro per cogliere di sorpresa Amadeus. “Dicono ‘uomo en travesti’, e mi sono travestita”, ha punzecchiato Drusilla per spiegare la sua scelta. “Ora ti taglio quel naso”, ha detto scherzosamente al direttore artistico. Poco dopo ha iniziato a togliersi di dosso il costume, con Amadeus che le chiedeva se intendesse togliersi tutto. “Ma no, in effetti avrei delle sorprese”, ha ribattuto Drusilla scatenando le risate tra il pubblico. Via i guanti, via il mantello, via il cappello e via la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si parla didi, esattamente nel primo cambio d’abito della co-conduttrice di. Pochi minuti dopo l’esibizione di Mahmood e Blanco con il brano Brividi,si è presentata all’improvviso con il costume diper cogliere di sorpresa Amadeus. “Dicono ‘uomo en travesti’, e mi sono travestita”, ha punzecchiatoper spiegare la sua scelta. “Ora ti taglio quel naso”, ha detto scherzosamente al direttore artistico. Poco dopo ha iniziato a togliersi di dosso il costume, con Amadeus che le chiedeva se intendesse togliersi tutto. “Ma no, in effetti avrei delle sorprese”, ha ribattutoscatenando le risate tra il pubblico. Via i guanti, via il mantello, via il cappello e via la ...

Advertising

AdeleRey5 : Ho guardato 5 minuti di Sanremo e mi sono beccata la bestemmia di Drusilla #avanguardia - occhio_notizie : #Sanremo2022 - Bestemmia sul palco dell'Ariston, a #DrusillaFoer 'scappa' durante la gag di Zorro: - Giornaleditalia : #sanremo2022drusillafoer Drusilla Foer bestemmia a Sanremo? Il video e le parole - venusflywannabe : RT @assistentecivic: Dio cristo ovvero la bestemmia che diciamo di più noi toscani quando ci ricordiamo di non bestemmiare in pubblico solo… - LoRossini1 : RT @Davide: Una prece per Adinolfi, che non ha fatto in tempo a sentirsi rincuorato nel lettone da una satira che ha malinteso, e oggi assi… -