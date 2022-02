L.elettorale: Fornaro, 'è l'ora del proporzionale ma non per forza delle preferenze' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Il Rosatellum non è una legge elettorale con dietro un'idea di democrazia, è un bricolage. Chi oggi sostiene il proporzionale lo fa anche perché la fase storico politica che stiamo vivendo necessita un rafforzamento della rappresentanza. Le votazioni per il presidente della Repubblica sono solo l'ultimo campanello d'allarme, è necessario ricucire lo strappo sempre più ampio tra opinione pubblica e partiti. Il proporzionale può essere uno strumento migliore del maggioritario perché premia la rappresentanza". Così il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, al Manifesto. "La soglia di sbarramento del 5% inclusa nel testo base dal quale ripartirà la discussione non è troppo alta? Con una legge elettorale proporzionale -osserva- serve ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Il Rosatellum non è una leggecon dietro un'idea di democrazia, è un bricolage. Chi oggi sostiene illo fa anche perché la fase storico politica che stiamo vivendo necessita un rafmento della rappresentanza. Le votazioni per il presidente della Repubblica sono solo l'ultimo campanello d'allarme, è necessario ricucire lo strappo sempre più ampio tra opinione pubblica e partiti. Ilpuò essere uno strumento migliore del maggioritario perché premia la rappresentanza". Così il capogruppo di Leu alla Camera, Federico, al Manifesto. "La soglia di sbarramento del 5% inclusa nel testo base dal quale ripartirà la discussione non è troppo alta? Con una legge-osserva- serve ...

Advertising

TV7Benevento : L.elettorale: Fornaro, 'è l'ora del proporzionale ma non per forza delle preferenze' - - 171822elFranca : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: con una legge proporzionale il governo si fa dopo le elezioni, ma si fa nella trasparenza in Parlamen… - Arturo_Parisi : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: con una legge proporzionale il governo si fa dopo le elezioni, ma si fa nella trasparenza in Parlamen… - angelo_fornaro : RT @Frances08331210: @MarceVann @angelo_fornaro Ma che sia scissione, veramente, tanto al prossimo giro elettorale, faranno la fine del bom… - CesareMinghini : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: con una legge proporzionale il governo si fa dopo le elezioni, ma si fa nella trasparenza in Parlamen… -