Inter-Milan, Bastoni infiamma il derby: “io in rossonero? Neanche lo 0.1% di possibilità” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si torna in campo per la 24esima giornata del campionato di Serie A, l’anticipo regala il derby tra Inter e Milan. Si tratta di una sfida che non ha bisogno di presentazioni, la tensione sarà altissima per la rivalità e per la classifica. Si infiamma già l’ambiente, è arrivato un botta e risposta tra Bastoni e Calabria. Bastoni ha detto a DAZN: “ogni giocatore fa delle scelte, ma per quanto mi riguarda non c’è Neanche lo 0.1% di possibilità che possa scegliere di andare al Milan”. Sull’argomento ha parlato anche Calabria: “il rigore di Calhanoglu? Non l’abbiamo presa sul personale. Ero concentrato sulla partita e volevamo ribaltarla. L’abbiamo vissuta come una partita normale. Vale sempre 3 punti. Ognuno fa le scelte migliori per la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si torna in campo per la 24esima giornata del campionato di Serie A, l’anticipo regala iltra. Si tratta di una sfida che non ha bisogno di presentazioni, la tensione sarà altissima per la rivalità e per la classifica. Sigià l’ambiente, è arrivato un botta e risposta trae Calabria.ha detto a DAZN: “ogni giocatore fa delle scelte, ma per quanto mi riguarda non c’èlo 0.1% diche possa scegliere di andare al”. Sull’argomento ha parlato anche Calabria: “il rigore di Calhanoglu? Non l’abbiamo presa sul personale. Ero concentrato sulla partita e volevamo ribaltarla. L’abbiamo vissuta come una partita normale. Vale sempre 3 punti. Ognuno fa le scelte migliori per la ...

