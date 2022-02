Il secondo giuramento di Mattarella (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Le campane di Montecitorio hanno suonato a distesa mentre Sergio Mattarella lasciava il palazzo del Quirinale per recarsi a Montecitorio e prestare giuramento da presidente della Repubblica. Mattarella è arrivato accompagnato dal Segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, e ha viaggiato a bordo di una Maserati di servizio. L'Aula è gremita a Montecitorio. I banchi del governo sono praticamente al completo, così come l'emiciclo, dove i grandi elettori sono stati distribuiti tra aula e tribune. Nella tribuna presidenziale, oltre ai parenti di Sergio Mattarella, vi sono, tra gli altri, il Nunzio Apostolico e il Capo di Stato Maggiore della Difesa. L'aula è stata addobbata con 21 bandiere tricolore e drappi rossi Sono però cresciuti i numeri dei positivi al Covid tra i grandi elettori. Dai 13 degli ultimi ... Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Le campane di Montecitorio hanno suonato a distesa mentre Sergiolasciava il palazzo del Quirinale per recarsi a Montecitorio e prestareda presidente della Repubblica.è arrivato accompagnato dal Segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, e ha viaggiato a bordo di una Maserati di servizio. L'Aula è gremita a Montecitorio. I banchi del governo sono praticamente al completo, così come l'emiciclo, dove i grandi elettori sono stati distribuiti tra aula e tribune. Nella tribuna presidenziale, oltre ai parenti di Sergio, vi sono, tra gli altri, il Nunzio Apostolico e il Capo di Stato Maggiore della Difesa. L'aula è stata addobbata con 21 bandiere tricolore e drappi rossi Sono però cresciuti i numeri dei positivi al Covid tra i grandi elettori. Dai 13 degli ultimi ...

Agenzia_Ansa : QUIRINALE | Mattarella ha lasciato il Quirinale, va alla Camera per il giuramento con cui inizierà il suo secondo m… - antoniospadaro : A poche ore dalla cerimonia di giuramento del presidente #Mattarella ecco l’#editoriale (integrale) de La Civiltà C… - Tg1Rai : E' il giorno del giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: alle 15.30 a @Montecitorio davanti a… - totone_27 : @TgLa7 @matteosalvinimi Secondo me ha finto di essere positivo per non andare al giuramento ?? - mirydix : Secondo me i 21 colpi di cannone li sta sparando ora #Mattarella in Parlamento. #giuramento #PresidenzaDellaRepubblica -