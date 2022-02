Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi? Il Mattarella bis ferma Vittorio e i suoi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, 3 febbraio, oppure sì? I fan da giorni ormai si pongono questa domanda, da quando hanno scoperto che proprio nel pomeriggio di oggi sarà dato largo spazio al giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la cui cerimonia avrà luogo nel pomeriggio di oggi a Montecitorio dando il via al suo secondo mandato. Il Capo dello Stato presterà giuramento accompagnato dai rintocchi della campana della sede della Camera e Rai1 sarà in diretta con uno speciale a partire dalle 15.00 circa. Il programma prevede che intorno alle 15.10 il Segretario generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi, vada a prendere Mattarella per accompagnarlo a Montecitorio dove verrà accolto dal ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilnon va in, 3 febbraio, oppure sì? I fan da giorni ormai si pongono questa domanda, da quando hanno scoperto che proprio nel pomeriggio disarà dato largo spazio al giuramento del Presidente della Repubblica Sergiola cui cerimonia avrà luogo nel pomeriggio dia Montecitorio dando il via al suo secondo mandato. Il Capo dello Stato presterà giuramento accompagnato dai rintocchi della campana della sede della Camera e Rai1 sarà in diretta con uno speciale a partire dalle 15.00 circa. Il programma prevede che intorno alle 15.10 il Segretario generale della Camera dei deputati, Fabrizio Castaldi, vada a prendereper accompagnarlo a Montecitorio dove verrà accolto dal ...

DesireMaja : @boni_castellane Così mi perdo il paradiso delle signore mannaggia - redazionetvsoap : Oggi 'pausa politica' #ilparadisodellesignore #pdsdaily #anticipazioni - laBellabrigata : @catenaaurea66 Grande attrice e grande dona. Adesso se divertirà con Marcello, Alberto et al. faranno delle rappres… - AristarcoScann1 : Nessuna delle due: è felice perché hanno subito il martirio e conquistato il Paradiso! Poi si scola un fiasco di la… - ParliamoDiNews : ll Paradiso delle Signore oggi non va in onda: ecco perchè - -