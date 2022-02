Ex Milan – Virdis | “Ho ricordi preziosi di Nils Liedholm” | News

Advertising

PianetaMilan : Ex @acmilan – #Virdis: “Ho ricordi preziosi di Nils #Liedholm ” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - GiancarloLomba1 : Virdis...pure se ci fece un gol in quel Napoli Milan??..gli ho voluto bene - MilanUntoldStor : 28 ottobre con Mark che entra nella storia del Milan, Wilkins che dispensa saggezza a centrocampo, Di Bartolomei s’… - MilanUntoldStor : con Mark che entra nella storia del Milan, Di Bartomei ci mette del suo, Wilkins che dispensa saggezza a centrocamp… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Virdis

IL BOMBER E IL VINO Per chi ancora non lo sapesse il leggendario attaccante di, Cagliari, Udinese e Juventus Pietro Paolo- oltre ad essere stato l'antidivo per eccellenza negli anni dei fenomeni Maradona, Van Basten, Platini e Zico - ha aperto anni fa una piccola ...Anche non c'è armonia scatta qualcosa e vinci' Pietro Paolo, poco dimenticato bomber deldi Sacchi, adesso ha un ristorante - enoteca a Milano, che si chiama "Il gusto di" e ...Ama e servi tutti. Una frase del predicatore indiano Sai Baba che lo storico centravanti del Cagliari, della Juventus e del Milan Pietro Paolo Virdis ha ben presente. Negli anni Novanta, conclusa la ...L’egoismo? Le grandi squadre le fanno la stoffa. Anche se non c’è armonia scatta qualcosa e vinci” Pietro Paolo Virdis, poco dimenticato bomber del Milan di Sacchi, adesso ha un ristorante-enoteca a ...