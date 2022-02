Covid, Oms: "tregua" in Ue, può preludere a fine della pandemia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il contesto attuale che finora non avevamo sperimentato in questa pandemia ci lascia pensare alla possibilità di un lungo periodo di tranquillità e a un livello molto più alto di difesa della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il contesto attuale che finora non avevamo sperimentato in questaci lascia pensare alla possibilità di un lungo periodo di tranquillità e a un livello molto più alto di difesa...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Oms Europa vede la fine della pandemia: 'La tregua del Covid in Europa può preludere al suo termine', osserva l'O… - TgLa7 : La situazione del Covid in Europa è in una sorta di 'tregua' alla quale potrebbe seguire la #fine della #pandemia. Lo dice l'#Oms Europa - Agenzia_Italia : #Covid_19 Il vecchio contiente secondo l'Organizzazione mondiale della sanità potrebbe entrare in 'un lungo period… - cigurt88 : RT @AndreaRoventini: @eziomauro @repubblica Mi scusi ma come fa Repubblica a pubblicare un articolo simile? La priorità del OMS e del FMI è… - marioricciard18 : RT @AndreaRoventini: @eziomauro @repubblica Mi scusi ma come fa Repubblica a pubblicare un articolo simile? La priorità del OMS e del FMI è… -