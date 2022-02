Advertising

Agenzia_Ansa : A Firenze un ragazzo di 23 anni è morto da solo in ospedale, dopo che era stato impedito alla madre di entrare per… - rep_firenze : In Toscana 8.175 nuovi casi di Covid e 33 morti nelle ultime 24 ore - FirenzePost : Covid in Toscana: 33 morti (nuova strage di anziani), oggi 3 febbraio. E 8.175 contagi - radioserena1 : Fasula: 'ComaCose positivi al Covid, saranno sostituiti da Gaia sulla Costa Toscana' #CONFERENZASTAMPA #Sanremo2022 - AnsaToscana : Covid: Toscana, 8.175 nuovi positivi, tasso rialza al 13,24%. Su 61.762 tamponi totali effettuati tra molecolari e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

I Coma Cose positivi: non si esibiranno sulla nave I Coma Cose sono risultati positivi ale non potranno esibirsi a bordo della Costacon Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Avrebbero dovuto ...Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per- 19 è di ... www.ars..it/covid19FIRENZE – Schizza ancora in alto il numero di morti per coronavirus, in Toscana, oggi 3 febbraio 2022: sono 33, 23 uomini e 10 donne con età media di 82 anni. Risiedevano: 8 a Firenze, 1 a Prato, 2 a ...I Coma Cose sono risultati positivi al Coronavirus e per questo si trovano costretti a ... in collegamento con la nave Costa Toscana di Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Lo fa sapere Claudio Fasulo nel ...