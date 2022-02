Coppa d’Africa 2022 | l’Egitto passa ai rigori e vola in finale | Camerun eliminato

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022)batte ilaiin semidie raggiunge il Senegal in. La selezione nordafricana supera i padroni di casa 3-1 d.c.r. e stacca il pass per l’atto conclusivo, in programma domenica 6 febbraio alle ore 20. Il, che fallisce tresu quattro nella lotteria dal dischetto, parte meglio nel primo tempo e sfiora il gol con la traversa di Ngadeu al 18? e con Aboubakar che si fa ipnotizzare dal portiere egiziano. I Faraoni approcciano meglio nella ripresa, Salah manda in tilt la difesa avversaria e serve un grande intervento di Onana, ma l’occasione migliore è un altro legnoense a venti minuti dalla fine, stavolta con Ekambi che colpisce il palo. 0-0 dopo i ...