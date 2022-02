Contrasto alla droga, dalla Prefettura ok ai progetti di 6 comuni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’art.1 della legge n. 160/2019 ha destinato ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per le annualità 2020, 2021 e 2022 ai fini del finanziamento di progettualità funzionali alla prevenzione ed al Contrasto della vendita e della cessione di sostanze stupefacenti attraverso interventi che prevedono il rafforzamento delle attività di controllo da parte della polizia locale. Previa ripartizione delle risorse assegnate a ciascuna provincia della Campania ad opera della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, la Prefettura di Benevento ha approvato, sulla base delle valutazioni espresse congiuntamente, in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dal Questore, dr. Edgardo Giobbi, dal Comandante provinciale dei Carabinieri col. Germano ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’art.1 della legge n. 160/2019 ha destinato aiun contributo di 5 milioni di euro annui per le annualità 2020, 2021 e 2022 ai fini del finanziamento di progettualità funzionaliprevenzione ed aldella vendita e della cessione di sostanze stupefacenti attraverso interventi che prevedono il rafforzamento delle attività di controllo da parte della polizia locale. Previa ripartizione delle risorse assegnate a ciascuna provincia della Campania ad opera della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, ladi Benevento ha approvato, sulla base delle valutazioni espresse congiuntamente, in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dal Questore, dr. Edgardo Giobbi, dal Comandante provinciale dei Carabinieri col. Germano ...

