Chianciano | auto finisce fuori strada | ferita una donna di 32 anni

Advertising

OKsiena : AUTO FUORI STRADA A CHIANCIANO, LA DONNA ALLA GUIDA FINISCE IN OSPEDALE - SIENANEWS : Chianciano Terme, auto finisce fuori strada, ferita una 32enne - Valtubo : Su #Valtubo il #blog dei chiancianesi #Chianciano incidente d'auto ferita 32enne! Clicca, leggi subito e di la tua!… - A_R_Esse : -

Ultime Notizie dalla rete : Chianciano auto

Un'è finita fuori dalla carreggiata sulla strada del Cavernano, nel comune diTerme. Alla guida dell'c'era una giovane donna, di 32 anni, che è rimasta ferita. ubito è stato ...Incidente stradale con un'fuori strada avvenuto nel Comune diTerme in strada del Cavernano alle 8.01. Una paziente di 32 anni è stata trasportata in codice 2 all'ospedale di Nottola. Sono intervenuti la ...Incidente stradale con un’auto fuori strada avvenuto nel Comune di Chianciano Terme in strada del Cavernano alle 8.01. Una paziente di 32 anni è stata trasportata in codice 2 all’ospedale di Nottola.Incidente questa mattina nel Comune di Chianciano Terme in strada del Cavernano. Alle 8.01, una donna di 32 anni, alla guida di un'auto è uscita di strada. La donna soccorsa dal 118 e dall'ambulanza ...