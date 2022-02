Chi è Blanco? Età, fidanzata, canzoni e Instagram (Di giovedì 3 febbraio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Blanco, dall’età, alla vita privata, alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram. Chi è Blanco Nome e Cognome: Riccardo FabbriconiNome d’arte: BlancoData di nascita: 10 febbraio 2003Luogo di Nascita: Calvagese della Riviera (provincia di Brescia)Età: 18 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: cantantefidanzata: è fidanzato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su, dall’età, alla vita privata, alla, a dove poterlo seguire sui social e su. Chi èNome e Cognome: Riccardo FabbriconiNome d’arte:Data di nascita: 10 febbraio 2003Luogo di Nascita: Calvagese della Riviera (provincia di Brescia)Età: 18 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: cantante: è fidanzato L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

OfficialASRoma : ?? Noemi, Blanco e non solo: il lato giallorosso di #Sanremo2022 ???? ?? - VanityFairIt : Dal ritorno di Gianni Morandi ed Elisa all'esordio di Aka7Even e Blanco: tutto quello che c'è da sapere sul cast de… - virusixx : RT @emmecipi_: chi è più pazzo tra mahmood e blanco? domanda difficile ?? #Sanremo2022 - egocentrati : ma vi sembra normale che mi dovete far stare in culo mahmood e blanco che mi piacciono un botto perché per far risa… - mmartilivess : RT @emmecipi_: chi è più pazzo tra mahmood e blanco? domanda difficile ?? #Sanremo2022 -