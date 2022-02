Checco Zalone non è il comico che meritiamo ma quello di cui abbiamo bisogno (Di giovedì 3 febbraio 2022) Punto primo: Checco Zalone ha colto nel segno. Ha colpito, senza dubbio. Ha lasciato il segno. Ha scoperchiato il vaso. Ha dato il via alle danze social, in maniera inarrivabile e indiscutibile. Su questo, non credo si possa dissentire. Ed è proprio da questo che dobbiamo partire, secondo me. Secondo punto: Checco Zalone è estremo? Sì. È semanticamente inaccettabile? Sì. È irriverente? Sì. Sì, sì, sì a qualsiasi domanda. Checco Zalone è precisamente così. Non da ora, da sempre. Ha la capacità, più unica che rara, di far proprie le miserie umane della nostra società e dei nostri tempi. Non le interpreta, le fa proprio sue. Quelle miserie diventano – più che maschera – la sua seconda pelle, in base al momento.È un talento immenso, ma anche un’arma a doppio taglio. Perché poi quella pelle ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Punto primo:ha colto nel segno. Ha colpito, senza dubbio. Ha lasciato il segno. Ha scoperchiato il vaso. Ha dato il via alle danze social, in maniera inarrivabile e indiscutibile. Su questo, non credo si possa dissentire. Ed è proprio da questo che dobbiamo partire, secondo me. Secondo punto:è estremo? Sì. È semanticamente inaccettabile? Sì. È irriverente? Sì. Sì, sì, sì a qualsiasi domanda.è precisamente così. Non da ora, da sempre. Ha la capacità, più unica che rara, di far proprie le miserie umane della nostra società e dei nostri tempi. Non le interpreta, le fa proprio sue. Quelle miserie diventano – più che maschera – la sua seconda pelle, in base al momento.È un talento immenso, ma anche un’arma a doppio taglio. Perché poi quella pelle ...

thetrueshade : Checco Zalone non è in gara perché gioca palesemente un altro campionato - stanzaselvaggia : Comunque, vista la media, le canzoni di Checco Zalone stasera rischiano di arrivare prime in classifica. #Sanremo2022 - lucianonobili : Nei cinque minuti di Oronzo Carrisi in scena c’è tutto quello che fa di Checco #Zalone, semplicemente, un genio. #Sanremo2022 - gjngerhead : RT @ffffjd: comunque, non so se lo sai, ma Checco Zalone non è veramente così cioè lui fa lo scemo ma non è scemo, mi segui? Lui prende per… - echihemmek : RT @isthisbicuIture: checco zalone non interpreta l’italiano medio, lui È l’italiano medio -