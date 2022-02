Capo dell’Isis morto in Siria, Biden ai terroristi: “Vi inseguiremo e vi troveremo” – Video (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Vi verremo a prendere in ogni parte del mondo, ovunque vi nascondiate”. Così il presidente Usa Joe Biden nella dichiarazione alla stampa sul raid in Siria nel quale è morto un Capo dell’Isis. “Vi troveremo”, ha detto Biden, sottolineando che l’azione statunitense è stata organizzata per “ridurre al minimo le vittime civili”. L’uomo si è fatto esplodere e sono morte 13 persone, tra cui sei bambini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Vi verremo a prendere in ogni parte del mondo, ovunque vi nascondiate”. Così il presidente Usa Joenella dichiarazione alla stampa sul raid innel quale èun. “Vi”, ha detto, sottolineando che l’azione statunitense è stata organizzata per “ridurre al minimo le vittime civili”. L’uomo si è fatto esplodere e sono morte 13 persone, tra cui sei bambini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

