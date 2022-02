Calcio: Sensi 'Alla Samp anche per tornare in azzurro' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Così, dalle colonne de "La Gazzetta dello Sport", Stefano Sensi, che nel mercato di gennaio ha lasciato, in prestito, l'Inter, per approdare nel team blucerchiato in cerca di riscatto, dopo diversi ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Così, dalle colonne de "La Gazzetta dello Sport", Stefano, che nel mercato di gennaio ha lasciato, in prestito, l'Inter, per approdare nel team blucerchiato in cerca di riscatto, dopo diversi ...

Advertising

ansacalciosport : Inter, Caicedo e Gosens in lista Champions. Out Kolarov e Sensi, in prestito alla Sampdoria | #ANSA - sportli26181512 : Sensi: 'Alla Samp per tornare anche in nazionale. Mancini mi ha dato la spinta': Sensi: 'Alla Samp per tornare anch… - Gazzetta_it : Sensi: 'Alla Samp per tornare anche in nazionale. Mancini mi ha dato la spinta' - Fantacalcio : Sampdoria, Sensi: 'Posso fare anche il trequartista' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Inter, Caicedo e Gosens in lista Champions Out Kolarov e Sensi, in prestito alla Sampdoria -