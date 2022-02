Blitz di Greenpeace a Sanremo | interviene la polizia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Blitz Greenpeace

il Giornale

diNon manca anno in cui l'associazione ambientalista non tenta ilal teatro Ariston durante il festival di Sanremo. Anche quest'anno un manipolo di attivisti diè ...disul "green carpet" davanti all'Ariston contro Eni Dieci attivisti di Greenpece sono stati portati in caserma dalla polizia, dopo unsul "green carpet", davanti al teatro ...Greenpeace ha rivendicato il blitz in una nota, spiegando il perché dell’azione dimostrativa: una protesta contro Eni, tra i principali sponsor del Festival, per denunciare l’operazione di ...Sanremo 2022: paura al Teatro Ariston. Pochi minuti fa, appena iniziato lo show di Rai Uno condotto da Amadeus, alcuni attivisti di GreenPeace hanno tentato di irrompere nel teatro per salire sul ...