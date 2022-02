Biden invia tremila soldati in Europa orientale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lo scenario della crisi in Europa orientale si complica ancora, dopo che il Pentagono ieri ha annunciato lo schieramento di tremila soldati supplementari nell’Est Europa. In particolare Joe Biden manderà questa settimana 2mila soldati da Fort Bragg, North Carolina, in Polonia e in Germania. E una parte di uno squadrone Stryker di circa mille militari verrà spostato dalle basi tedesche in Romania. «Non sono cambiamenti strutturali, ma rispondono a esigenze contingenti. Vogliamo proteggere i nostri interessi nella regione e quelli dei nostri alleati», ha detto l’ammiraglio John Kirby, portavoce del ministero della Difesa. Kirby ha spiegato che le truppe supplementari fanno parte degli 8.500 soldati entrati in stato di allerta e che nei prossimi giorni ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lo scenario della crisi insi complica ancora, dopo che il Pentagono ieri ha annunciato lo schieramento disupplementari nell’Est. In particolare Joemanderà questa settimana 2milada Fort Bragg, North Carolina, in Polonia e in Germania. E una parte di uno squadrone Stryker di circa mille militari verrà spostato dalle basi tedesche in Romania. «Non sono cambiamenti strutturali, ma rispondono a esigenze contingenti. Vogliamo proteggere i nostri interessi nella regione e quelli dei nostri alleati», ha detto l’ammiraglio John Kirby, portavoce del ministero della Difesa. Kirby ha spiegato che le truppe supplementari fanno parte degli 8.500entrati in stato di allerta e che nei prossimi giorni ...

