Ascolti TV Digital | Mercoledì 2 Febbraio 2022. Sanremo cresce anche su Raiplay (228k). On demand la clip più vista è di Masterchef

Auditel Digital Nella giornata di ieri, Mercoledì 2 Febbraio, il programma più visto in diretta streaming è la seconda serata del Festival di Sanremo 2022 con un amr-d di 228.000 (Sanremo Start a 193k). Per quanto riguarda i programmi di prima serata, al secondo posto, staccatissimo, Chi l'ha visto? con un amr-d di 9.000. Il "picco Digital" della seconda serata del Festival di Sanremo si è registrato alle 22.18 ed è pari ad un amr-d di 300.000. Rispetto allo scorso anno, Rai1 segna un +69% nella fascia di prime time. Nel confronto con la prima serata di martedì del Festival, si registra un lieve aumento del numero di device collegati (amr-d di 208.000 ) e un andamento della curva pressochè simile.

