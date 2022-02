A Zingonia Duvan Zapata sta recuperando gradualmente | ci sarà contro il Cagliari?

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Entusiasmo e tanta voglia di lavorare in casa Atalanta. Se da una parte c’è il desiderio di rivedere la squadra al completo (inclusi i nuovi acquisti) dall’altra si attende il rientro del centravanti. Il colombiano è stato assente per quasi un mese, ma ecco le attuali condizioni del numero 91 atalantino, soprattutto in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Gomez non cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Biglietti Atalanta-Alessandria: dove prendere i ticket del match. Ecco il link per acquistarli “Obiettivo far segnare Inzaghi”: Verona-Atalanta 1996/1997 L’Atalanta ha raggiunto il famoso salto di qualità (ora si può volare) Mou riaffronta l’Atalanta dopo 12 anni: nella memoria il 3-1 alla sua Inter nel 2009 Il nuovo acquisto in difesa (al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zingonia Duvan

... - Due nuovi acquisti da inserire il più in fretta possibile nei meccanismi di squadra e... o anche Muriel : la finalizzazione non è certo un problema dalle parti di. Dove Boga si allena ...Commenta per primo In vista della partita in casa contro il Cagliari . Al centro diha svolto lavoro a parteZapata mentre l'infortunato Aleksej Miranchuk ha svolto le terapie, Gianpiero Gasperini si molto focalizzato sul neo arrivato Jeremie Boga .Cautela e ottimismo. Quello che filtra da Zingonia per Duvan Zapata è un misto delle due cose: per paura di una ricaduta l’attaccante colombiano va con i piedi di piombo e in allenamento segue ancora ...Filtra ottimismo da Zingonia, ma Duvan Zapata ancora non è pronto a tornare in gruppo. Il Cagliari si avvicina e lui non ha ripreso a lavorare coi compagni. Difficile immaginarlo in campo dal 1' anche ...