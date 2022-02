Volta a la Comunitat Valenciana 2022: Remco Evenepoel subito devastante, lontani Nibali e Ciccone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prima gara, prima stoccata: Remco Evenpoel è subito devastante nel 2022. Nella prima frazione della Volta a la Comunitat Valenciana il belga domina in lungo e in largo, staccando tutti in salita a Torralba del Pinar e agguantando il successo di tappa, oltre alla maglia di leader. È lui, ovviamente, il favoritissimo per il trionfo finale nella corsa iberica. Cinque corridori hanno animato la corsa nella prima fase di gara, formando la fuga di giornata: Joan Bou (Euskatel-Euskadi), Jesus Ezquerra Muela (Burgos), Ben King (Human Powered Health), David Gonzalez Lopez (Caja Rural) e Ivan Moreno Sanchez (Equipo Kern Pharma). Il gruppo ha ovviamente gestito al meglio la situazione, non lasciando troppo margine ai fuggitivi, con Movistar e QuickStep a tirare e raggiungerli a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prima gara, prima stoccata:Evenpoel ènel. Nella prima frazione dellaa lail belga domina in lungo e in largo, staccando tutti in salita a Torralba del Pinar e agguantando il successo di tappa, oltre alla maglia di leader. È lui, ovviamente, il favoritissimo per il trionfo finale nella corsa iberica. Cinque corridori hanno animato la corsa nella prima fase di gara, formando la fuga di giornata: Joan Bou (Euskatel-Euskadi), Jesus Ezquerra Muela (Burgos), Ben King (Human Powered Health), David Gonzalez Lopez (Caja Rural) e Ivan Moreno Sanchez (Equipo Kern Pharma). Il gruppo ha ovviamente gestito al meglio la situazione, non lasciando troppo margine ai fuggitivi, con Movistar e QuickStep a tirare e raggiungerli a ...

