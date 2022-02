Volley, quarti Cev Cup 2022: Monza vince in tre set a Las Palmas (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Vero Volley Monza vince 3-0 (25-15, 25-23, 25-23) sul campo della CDV Guaguas Las Palmas nella gara di andata dei quarti di finale della CEV Cup 2021/2022 di Volley maschile. Dopo un primo set contratto, la formazione spagnola sale di colpi ma nei momenti più delicati sono gli uomini di Eccheli a mantenere la lucidità e imporsi. Vittoria da tre punti importante in vista del ritorno a Monza: ai brianzoli basterà infatti vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. La squadra delle Canarie invece dovrà vincere 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set e tenere vive le speranze di continuare l’avventura nella seconda competizione continentale per club. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Vero3-0 (25-15, 25-23, 25-23) sul campo della CDV Guaguas Lasnella gara di andata deidi finale della CEV Cup 2021/dimaschile. Dopo un primo set contratto, la formazione spagnola sale di colpi ma nei momenti più delicati sono gli uomini di Eccheli a mantenere la lucidità e imporsi. Vittoria da tre punti importante in vista del ritorno a: ai brianzoli basterà infattire due set per assicurarsi il passaggio del turno. La squadra delle Canarie invece dovràre 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set e tenere vive le speranze di continuare l’avventura nella seconda competizione continentale per club. SportFace.

