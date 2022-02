Verbali di Amara, Piercamillo Davigo chiederà che l’udienza preliminare sia pubblica e di essere interrogato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La richiesta inedita e piuttosto insolita è quella che l’udienza preliminare, che è sempre a porte chiuse, possa essere pubblica. Non si tratta di una udienza preliminare qualsiasi ma quella che giovedì 3 febbraio vedrà due magistrati imputati per rivelazione di segreto d’ufficio ovvero l’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo (già pm a Milano) e il pubblico ministero di Milano Paolo Storari per il caso dei Verbali di Piero Amara, l’ex legale esterno di Eni condannato per corruzione in atti giudiziari e indagato da diverse procure. A chiedere al giudice per l’udienza preliminare, Federica Brugnara, la pubblicità dell’udienza, sulla scorta della giurisprudenza Cedu, sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La richiesta inedita e piuttosto insolita è quella che, che è sempre a porte chiuse, possa. Non si tratta di una udienzaqualsiasi ma quella che giovedì 3 febbraio vedrà due magistrati imputati per rivelazione di segreto d’ufficio ovvero l’ex consigliere del Csm(già pm a Milano) e il pubblico ministero di Milano Paolo Storari per il caso deidi Piero, l’ex legale esterno di Eni condannato per corruzione in atti giudiziari e indagato da diverse procure. A chiedere al giudice per, Federica Brugnara, la pubblicità del, sulla scorta della giurisprudenza Cedu, sarà ...

