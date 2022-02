Traffico Roma del 02-02-2022 ore 19:00 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione pochi Cambiamenti sulla Grande Raccordo Anulare dove gli spostamenti senza disagi particolari sono trapuntine Tuscolana Ines te e tra la Nomentana e la 24 lungo il tratto interno un incidente nell’ultima ora però creato difficoltà sul percorso Urbano della A24 tra via di Portonaccio è Il Grappolo dalla tangenziale est e continuano i rallentamenti solo per Traffico intenso su via della Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni in città prestare attenzione su via Nomentana a causa di un incidente tra via Ettore Romagnoli via Jacopo Sannazzaro verso il centro possibili rallentamenti per la stessa causa lungo la circonvallazione Cornelia fino via Azzone circolazione sostenuta su Viale del Muro Torto da viale del Galoppatoio verso il Lungotevere anche per la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione pochi Cambiamenti sulla Grande Raccordo Anulare dove gli spostamenti senza disagi particolari sono trapuntine Tuscolana Ines te e tra la Nomentana e la 24 lungo il tratto interno un incidente nell’ultima ora però creato difficoltà sul percorso Urbano della A24 tra via di Portonaccio è Il Grappolo dalla tangenziale est e continuano i rallentamenti solo perintenso su via della Foro Italico tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni in città prestare attenzione su via Nomentana a causa di un incidente tra via Ettoregnoli via Jacopo Sannazzaro verso il centro possibili rallentamenti per la stessa causa lungo la circonvallazione Cornelia fino via Azzone circolazione sostenuta su Viale del Muro Torto da viale del Galoppatoio verso il Lungotevere anche per la ...

