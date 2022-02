Traffico Roma del 02-02-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione aumentano gli spostamenti ma senza disagi di rilievo sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la puntina Tuscolana stessa situazione interna tra Cassia bis e Prenestina pochi gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 dove sono comunque possibili rallentamenti verso il gratta viale Miro Togliatti e via di Tor Cervara si viaggia rallentati perintenso su via del Foro Italico Come di consueto tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni stesse condizioni di circolazione su Viale del Muro Torto da viale del Galoppatoio verso il Lungotevere anche per la presenza dei lavori in corso possibili rallentamenti anche sulla Cassia tra Tomba di Nerone Giustiniana in tutte e due le direzioni lavori di manutenzione per la galleria Giovanni XXIII in programma in ...