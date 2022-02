Super- batteri resistenti agli antibiotici uccidono di malaria e AIDS (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Infezioni che non è possibile curare con nessun tipo di farmaco disponibile sul mercato e che sono causate da antibiotico-resistenza batteri resistenti agli antibiotici causano più morti di malaria e AIDS – curiosauro.itI dati parlano chiari. Un recente report pubblicato su The Lancet pone l’attenzione sulla mortalità causata da quelle infezioni che provengono da Super antibiotici. Sono detti così perché hanno il “potere” di essere resistenti agli antibiotici oggigiorno disponibili. Un forte carico globale, si stima che nel 2019 circa l’ 1,27 milioni di decessi sia dovuti alla resistenza antibiotica. Un dato preoccupante che Supera in decessi anche patologie importanti causati da virus ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Infezioni che non è possibile curare con nessun tipo di farmaco disponibile sul mercato e che sono causate da antibiotico-resistenzacausano più morti di– curiosauro.itI dati parlano chiari. Un recente report pubblicato su The Lancet pone l’attenzione sulla mortalità causata da quelle infezioni che provengono da. Sono detti così perché hanno il “potere” di essereoggigiorno disponibili. Un forte carico globale, si stima che nel 2019 circa l’ 1,27 milioni di decessi sia dovuti alla resistenza antibiotica. Un dato preoccupante chea in decessi anche patologie importanti causati da virus ...

