Sperimentazione licei quadriennali, le proposte tardive possono essere valutate entro il 14 febbraio. Nota (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Ministero dell'Istruzione con Nota del 31 gennaio comunica che è possibile valutare le proposte tardive relative alla partecipazione della Sperimentazione per mille classi di licei quadriennali di cui al decreto 344 del 3 dicembre 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Ministero dell'Istruzione condel 31 gennaio comunica che è possibile valutare lerelative alla partecipazione dellaper mille classi didi cui al decreto 344 del 3 dicembre 2021. L'articolo .

Advertising

Sasasasachichi : RT @RobiVil: Lo insegno ai licei, eh, non ai master. Qua tocca tornare all'abc. Livello di reliability di opinioni di esperti, dati in vitr… - fudonimo : RT @RobiVil: Lo insegno ai licei, eh, non ai master. Qua tocca tornare all'abc. Livello di reliability di opinioni di esperti, dati in vitr… - ariannagalati_ : RT @RobiVil: Lo insegno ai licei, eh, non ai master. Qua tocca tornare all'abc. Livello di reliability di opinioni di esperti, dati in vitr… - 7urz : RT @RobiVil: Lo insegno ai licei, eh, non ai master. Qua tocca tornare all'abc. Livello di reliability di opinioni di esperti, dati in vitr… - AndreaBenesso : RT @RobiVil: Lo insegno ai licei, eh, non ai master. Qua tocca tornare all'abc. Livello di reliability di opinioni di esperti, dati in vitr… -