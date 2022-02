Serie C 2021/2022: Reggiana e Modena si fermano sullo 0-0 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Match non troppo interessante né emozionante quello tra Reggiana e Modena che si chiude con un pareggio per 0-0. Nessun gol, un rosso e ma non troppe emozioni, un match normale nel complesso. Non cambia nulla quindi in testa alla classifica, con la Reggiane e il Modena che rimango appaiate a pari punti al primo posto. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che non parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. La gara non si sblocca mai, e non c’è quasi nessuna azione pericolosa. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint della Reggiana, ma anche qui non si sblocca la gara. Da segnalare l’espulsione al minuto 74? di Gerli per doppia ammonizione. La gara si chiude qui: 0-0. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Match non troppo interessante né emozionante quello trache si chiude con un pareggio per 0-0. Nessun gol, un rosso e ma non troppe emozioni, un match normale nel complesso. Non cambia nulla quindi in testa alla classifica, con la Reggiane e ilche rimango appaiate a pari punti al primo posto. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che non parte molto forte, con entrambe le squadre che si studiano. La gara non si sblocca mai, e non c’è quasi nessuna azione pericolosa. Si va negli spogliatoi0-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint della, ma anche qui non si sblocca la gara. Da segnalare l’espulsione al minuto 74? di Gerli per doppia ammonizione. La gara si chiude qui: 0-0. SportFace.

