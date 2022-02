Rosa, trovata morta in casa del vicino: ipotesi strangolamento (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Proseguono a Grumo Nevano, nel Napoletano, le indagini per la morte di Rosa Alfieri, la 23enne trovata senza vita ieri in un appartamento in via Risorgimento. Non era la sua casa, ma l'appartamento di un vicino. Ora dopo ora si sta facendo largo... Leggi su today (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Proseguono a Grumo Nevano, nel Napoletano, le indagini per la morte diAlfieri, la 23ennesenza vita ieri in un appartamento in via Risorgimento. Non era la sua, ma l'appartamento di un. Ora dopo ora si sta facendo largo...

Advertising

romatoday : Rosa, trovata morta in casa del vicino: ipotesi strangolamento - TgrRai : ?? Aveva appena 23 anni Rosa Alfieri, trovata morta in casa alle porte di Napoli. Ricercato un trentenne che da qual… - infoitinterno : Rosa trovata morta in casa: «Segni di strangolamento sulla 24enne». È caccia all'uomo - infoitinterno : Rosa trovata morta in casa: «Segni di strangolamento sulla 23enne». È caccia all'uomo - occhio_notizie : Rosa Alfieri, la ragazza di 23 anni trovata morta in #Campania | -