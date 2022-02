Replicas film stasera in tv 2 febbraio | cast | trama | streaming

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)è ilin tv mercoledì 22022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Jeffrey Nachmanoff. Ilè composto da Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, Emily Alyn Lind, John Ortiz, Emjay Anthony.in tv:Keanu Reeves interpreta William Foster, brillante neuro scienziato che decide di andare ben oltre i limiti imposti dall’etica pur di riportare in vita la sua ...

Advertising

POPCORNTVit : 'Replicas', qualche curiosità sul film sci-fi con Keanu Reeves -

Ultime Notizie dalla rete : Replicas film

Dituttounpop

...25 - 72esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo (Festival) condotto da Amadeus Canale 5 - ORE 21: 20 - Un boss in salotto () Rai2 - ORE 21:20 -) - 1 Tv Rai3 - ORE 21:20 - ...anche su Rai2 (), mentre su Rete4 va in onda Dentro la Zona bianca. Su La7 confermato Non e' l'Arena . Su Sky Uno appuntamento con il Best Of di Italia's Got Talent , su Sky Atlantic ...Questa sera in tv, 2 febbraio: la seconda serata di Sanremo 2022 e i programmi in onda sulle altre reti Cosa andrà in onda oggi, mercoledì 2 febbraio, in ...Su Italia1 alle 21.10 “Le Iene presentano: due anni di Covid”. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Replicas”; su Canale5 alle 21.20 “Un boss in salotto”; su Rai4 alle 21.20 ...