Quirinale | domani il giuramento di Mattarella a Montecitorio | andata e ritorno al Colle Adnkronos 3

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) () - FINE DELLA SEDUTA - Al termine del discorso un segretario di presidenza dà lettura del processo verbale della seduta. Successivamente, il presidente della Camera dichiara chiusa la seduta e, insieme al presidente del Senato, accompagna il Presidente della Repubblica fino alla Galleria prospiciente il cortile, dove viene accolto dal presidente del Consiglio. Nell'atrio un reparto di Corazzieri, in uniforme di gran gala, rende gli onori. OMAGGIO ALL'ALTARE DELLA PATRIA – Quindi il Capo dello Stato, accomiatatosi dai presidenti delle Camere esce da Palazzo. Ascolta l'Inno nazionale, passa in rassegna il reparto d'onore, prima di raggiungere in auto, scortata dai Corazzieri in motocicletta, l'Altare della Patria. Qui, accompagnato dal presidente del Consiglio, rende omaggio al Milite ignoto. VERSO IL...

Advertising

pietroraffa : Marco Damilano lucidissimo: 'Vi rendete conto? Stiamo dicendo che domani si scontrano Presidente della Repubblica… - francescocosta : Salvini: «Draghi al Quirinale lo voterei domani mattina. Se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anti… - lorepregliasco : Se il centrodestra forza su un nome domani, il rischio Bersani 2013 è alto #Quirinale - Frenkoz : RT @Roma: ???? Domani il giuramento di #Mattarella: il piano della #mobilità ?? Divieti di sosta e chiusure intorno a Montecitorio, Altare de… - Nena_Nina_Schi : RT @CaterinaBon: Siamo un popolo di eterni distratti. Domani si rinnovano gli accordi Italia e Libia. La crisi ucraina può portare a conseg… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale domani

...tanto dell'incursione della Finanza a casa di Conte quanto quella della pubblicazione sul(a ... A far detonare la rissa è stata la recente corsa al. Il vero obiettivo, però, è più ...Nel pomeriggio di, 3 febbraio, è in programma il giuramento del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Alla vigilia dell'appuntamento, il presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo ...Per l'occasione a partire dalle ore 7 di domani scatteranno a Roma divieti di sosta, chiusure stradali e deviazioni per gli autobus gestiti da Atac nelle zone intorno al Quirinale, all'Altare della ...Torna “A cena da Maria Latella”, il dinner talk di Sky TG24 che porta il dibattito intorno ad una tavola imbandita, in onda sul canale di news domani ... elezione per il Quirinale: è ...