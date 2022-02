PSG, Icardi è un fantasma e in Francia lo attaccano: «Un peso morto» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mauro Icardi è in crisi col PSG e in coppa contro il Nizza i suoi numeri sono stati più che negativi Mauro Icardi si è smarrito e in Francia non sanno più come additarlo. L’attaccante del PSG ha giocato 64? in Coppa contro il Nizza, totalizzando una serie di statistiche negative. L’argentino, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha toccato solamente 6 palloni e di questi ne ha persi la metà. L’Equipe gli ha dato un sonoro 2 in pagella, additandolo come «peso morto». Il PSG, infatti, vorrebbe venderlo ma non riesce a liberarsene. In questo gennaio nessun club ha bussato alla porta del club parigino per Icardi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mauroè in crisi col PSG e in coppa contro il Nizza i suoi numeri sono stati più che negativi Maurosi è smarrito e innon sanno più come additarlo. L’attaccante del PSG ha giocato 64? in Coppa contro il Nizza, totalizzando una serie di statistiche negative. L’argentino, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha toccato solamente 6 palloni e di questi ne ha persi la metà. L’Equipe gli ha dato un sonoro 2 in pagella, additandolo come «». Il PSG, infatti, vorrebbe venderlo ma non riesce a liberarsene. In questo gennaio nessun club ha bussato alla porta del club parigino per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : In Francia attaccano #Icardi - DotMaxG72 : @Augusto76465897 @cmdotcom @TramacEma Augusto dai, Icardi ha sempre segnato tanti goal. Al PSG non ha funzionato. Q… - ilbianconerocom : Niente #Juve per #Icardi, ecco come sono andate le cose. Eppure l'addio al #PSG è vicino, in estate...… - DbossVinay1 : RT @cmdotcom: Niente #Juve per #Icardi: il contatto sfumato e l'addio annunciato al #PSG, in Italia rimane il #Milan [@TramacEma] https://t… - Zeta80312731 : RT @cmdotcom: Niente #Juve per #Icardi: il contatto sfumato e l'addio annunciato al #PSG, in Italia rimane il #Milan [@TramacEma] https://t… -