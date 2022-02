“Pessimi tutti e due”: Alex e Delia presi in giro, un gesto che scatena il finimondo [VIDEO] (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alex e Delia, la coppia più chiacchierata del momento diventa una parodia già virale sui social: a schernirli sono due concorrenti del GF Vip. Delia Duran e Alex Belli (fonte youtube)Il GF Vip è il reality per antonomasia, seguito da milioni di spettatori trepidanti. I concorrenti, di anno in anno, si passano il testimone della celebrità provvisoria, diventando combustibile per i social media e generando un quantità di rumors impressionante. In quest’edizione una coppia in particolare emerge per controversie e pettegolezzi in rete: si tratta ovviamente del binomio Alex Belli/Delia Duran, i coniugi fautori dell’amore libero. Se Alex si è concesso una liaison dangereuse con l’influencer Soleil Sorge – salvo poi ritornare mesto al suo matrimonio-, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 2 febbraio 2022), la coppia più chiacchierata del momento diventa una parodia già virale sui social: a schernirli sono due concorrenti del GF Vip.Duran eBelli (fonte youtube)Il GF Vip è il reality per antonomasia, seguito da milioni di spettatori trepidanti. I concorrenti, di anno in anno, si passano il testimone della celebrità provvisoria, diventando combustibile per i social media e generando un quantità di rumors impressionante. In quest’edizione una coppia in particolare emerge per controversie e pettegolezzi in rete: si tratta ovviamente del binomioBelli/Duran, i coniugi fautori dell’amore libero. Sesi è concesso una liaison dangereuse con l’influencer Soleil Sorge – salvo poi ritornare mesto al suo matrimonio-, ...

