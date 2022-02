Pd Torino, Marcello Mazzù per il dopo Carretta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È Marcello Mazzù il candidato unitario alla carica di segretario del Partito democratico torinese. Il nome è stato scelto in vista del congresso metropolitano che dovrà rieleggere le cariche dopo la fine della guida di Mimmo Carretta, attuale assessore in Comune. Marcello Mazzù, medico e dirigente di partito, già sindaco di Grugliasco, è stato presidente di Atc. “Ho accolto con entusiasmo questa proposta che mi è arrivata in modo unitario dal mio partito. Una cosa che mi rende orgoglioso e di cui sento tutta la responsabilità. Il mio impegno, se eletto, sarà quello di declinare ogni giorno questo spirito nel rilancio dell’attività del Partito Democratico di Torino. Il supporto all’azione amministrativa dei nostri comuni e il radicamento della nostra struttura sul territorio ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Èil candidato unitario alla carica di segretario del Partito democratico torinese. Il nome è stato scelto in vista del congresso metropolitano che dovrà rieleggere le carichela fine della guida di Mimmo Carretta, attuale assessore in Comune., medico e dirigente di partito, già sindaco di Grugliasco, è stato presidente di Atc. “Ho accolto con entusiasmo questa proposta che mi è arrivata in modo unitario dal mio partito. Una cosa che mi rende orgoglioso e di cui sento tutta la responsabilità. Il mio impegno, se eletto, sarà quello di declinare ogni giorno questo spirito nel rilancio dell’attività del Partito Democratico di. Il supporto all’azione amministrativa dei nostri comuni e il radicamento della nostra struttura sul territorio ...

