Nuove regole quarantena, il consigliere di Figliuolo: “La Dad? Non ha più senso, al massimo duri non più di 5 giorni” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "La quarantena per i vaccinati? In pensione fra tre settimane. La Dad a scuola? Probabilmente non ha più senso, ma che almeno non duri più di 5 giorni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Laper i vaccinati? In pensione fra tre settimane. Laa scuola? Probabilmente non ha più, ma che almeno nonpiù di 5". L'articolo .

Advertising

ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - NicolaPorro : ?? Gli stipendi dei peones alla base del #Mattarellabis, il grande caos nei partiti post Quirinale e le ennesime nuo… - Tempi_it : RT @pierovietti: Il buon andamento delle vaccinazioni e la diminuzione dei contagi gravi sta convincendo molti paesi a togliere le restrizi… - MoroniMirna : RT @fuoridalcorotv: 1 Febbraio in Italia: nuove regole assurde 1 Febbraio in Danimarca: via tutte le regole #Fuoridalcoro -