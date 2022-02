Michele Bravi: esce “Inverno dei fiori” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si intitola “Inverno dei fiori” il brano con cui Michele Bravi si presenta a Sanremo. Chi è Michele Bravi? Michele Bravi, 26 anni, è un cantautore classe 1994. Vince nel 2013 “X Factor” con l’inedito “La Vita e La Felicità”, scritto per lui da Tiziano Ferro. È inoltre la voce della versione italiana di “Remember Me” (Ricordami), brano colonna sonora del film Disney “Coco”. Il 2017 lo vede per la prima volta salire sul palco del Teatro Ariston, in gara alla 67° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il Diario degli Errori”, certificato doppio disco di platino. che anticipa l’album “Anime di Carta”, disco d’oro, tra i 10 più venduti dell’anno. Il suo 2021 si apre con l’uscita del progetto discografico “La Geografia del Buio”, che debutta #1 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Si intitola “dei” il brano con cuisi presenta a Sanremo. Chi è, 26 anni, è un cantautore classe 1994. Vince nel 2013 “X Factor” con l’inedito “La Vita e La Felicità”, scritto per lui da Tiziano Ferro. È inoltre la voce della versione italiana di “Remember Me” (Ricordami), brano colonna sonora del film Disney “Coco”. Il 2017 lo vede per la prima volta salire sul palco del Teatro Ariston, in gara alla 67° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il Diario degli Errori”, certificato doppio disco di platino. che anticipa l’album “Anime di Carta”, disco d’oro, tra i 10 più venduti dell’anno. Il suo 2021 si apre con l’uscita del progetto discografico “La Geografia del Buio”, che debutta #1 ...

Advertising

michele_bravi : Nessuno mi fa più l’in bocca al lupo per l’esibizione di stasera ma mi minacciano perché mi devo solo impegnare per… - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - michele_bravi : Ma nell’ipotesi e nel dubbio di aver disimparato tutto. #Sanremo2022 Photographer: Roberto Chierici Art director:… - regionalatbugg : RT @pondgitsun3: Il fantasma di Michele Bravi che mi appare nei sogni per rimproverarmi per non averlo inserito nella squadra del fantasan… - bravemanobravix : quanto è quotato che domani sera michele bravi salti, faccia esercizi da palestra e vada in platea a cantare? magar… -