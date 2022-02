Meta Facebook | ricavi trimestrali ok Il titolo crolla per le stime sul futuro

Advertising

SkyTG24 : Facebook, utenti in calo e Meta delude: il titolo crolla in Borsa - elenabonetti : Istat certifica, per dicembre 2021, un tasso di occupazione femminile al 50.5%, dato mai così alto nella nostra sto… - frenkk17 : RT @LidaSezOlbia: #Meta dovrà essere nuovamente operato per l'#amputazione di parte della zampa, sino al ginocchio. Il nostro cuore piange,… - Ika2_Yodaredako : Meta (Facebook) -24%ww?? - borsainside : Tutti i punti deboli della trimestrale di #Meta, ex #Faceboook: il futuro non è così roseo #trading -

Ultime Notizie dalla rete : Meta Facebook

...in ribasso dal crollo diPlatforms , che cede oltre il 22% nel premercato dopo una trimestrale sotto le attese. Tra i dati deludenti, spicca quello sugli utenti giornalieri di, ...Previsto un avvio di giornata decisamente negativo perPlatforms -( - 22,7% in preapertura), dopo la diffusione dei risultati finanziari del 4° trimestre 2021, che hanno evidenziato ...(Bloomberg) -- Facebook’s user growth faltered in the latest quarter, the first stagnation in the social network’s history, part of dire earnings that caused Meta Platforms Inc.’s stock to collapse 20 ...(Bloomberg) -- Meta Platforms Inc.’s stock collapsed 24% in premarket trading on Thursday, wiping about $200 billion from its market value after Facebook’s user base faltered in the latest ...