LIVE – Reggiana-Modena 0-0, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di Reggiana-Modena, match della ventunesima giornata di Serie C 2021/2022. Ci sono tre punti in palio in questo posticipo della ventunesima giornata del girone A. Il campionato entra nel vivo, come finirà questa sfida? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale a partire dal primo minuto di gioco. Si parte alle 21:00. AGGIORNA LA DIRETTA Reggiana-Modena 0-0 1? – Si parte. Al via il big match tra Reggiana e Modena. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match della ventunesima giornata di. Ci sono tre punti in palio in questo posticipo della ventunesima giornata delA. Il campionato entra nel vivo, come finirà questa sfida? Scopriamolo insieme con unatestuale a partire dal primo minuto di gioco. Si parte alle 21:00. AGGIORNA LA0-0 1? – Si parte. Al via il big match tra. SportFace.

Advertising

ReggianaLIVE : Ci prova anche l'arciere con il sinistro: nessun problema per Gagno #REGMOD - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: #REGMOD: Partita iniziata! - ReggianaLIVE : Primo angolo per la Regia e prima occasione sui piedi di Sciaudone, buona la respinta sul primo palo di Gagno… - ReggianaLIVE : #REGMOD: Partita iniziata! - ReggianaLIVE : Mister Diana sceglie gli undici sin qui più affidabili, mister Tesser alla fine opta per il giovane Piacentina in d… -