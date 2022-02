Le donne di Salerno hanno il cuore tutto granata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Rosalba Labriola e Serena Pia Manzione Le tifose in Italia stanno crescendo in numero e in consapevolezza. E questo dato lo si registra anche a Salerno, dove sempre più donne si avvicinano al mondo del calcio, o per la precisione alla Salernitana. Proprio come Enrica Imbimbo che racconta come l’amore per il suo uomo l’ha spinta poi ad innamorarsi anche della Salernitana… “Io non sono una vera tifosa della Salernitana, grazie a mio marito sono simpatizzante della squadra. Tuttavia ricordo benissimo il famoso sorpasso a Venezia; erano tempi diversi, si respirava l’attaccamento alla maglia, i calciatori erano come amici di famiglia poiché li vedevo sempre su Telecolore. La realtà è che gli interessi economici del calcio di adesso sembrano offuscare la passione. Nonostante tutto nei veri ultras non manca mai la voglia di seguire la ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Rosalba Labriola e Serena Pia Manzione Le tifose in Italia stanno crescendo in numero e in consapevolezza. E questo dato lo si registra anche a, dove sempre piùsi avvicinano al mondo del calcio, o per la precisione alla Salernitana. Proprio come Enrica Imbimbo che racconta come l’amore per il suo uomo l’ha spinta poi ad innamorarsi anche della Salernitana… “Io non sono una vera tifosa della Salernitana, grazie a mio marito sono simpatizzante della squadra. Tuttavia ricordo benissimo il famoso sorpasso a Venezia; erano tempi diversi, si respirava l’attaccamento alla maglia, i calciatori erano come amici di famiglia poiché li vedevo sempre su Telecolore. La realtà è che gli interessi economici del calcio di adesso sembrano offuscare la passione. Nonostantenei veri ultras non manca mai la voglia di seguire la ...

