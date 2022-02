Il Pd di Letta cambia casacca (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Subito dopo la figuraccia fatta dai partiti durante la (ri)elezione del Presidente della Repubblica, il Pd ha annunciato la svolta per rigenerare la politica: “Mi sento di dire che una delle conseguenze è che siamo vicini a trovare la possibilità di approvare la riforma dei regolamenti parlamentari che limitino il trasformismo parlamentare”, è stata una delle prime dichiarazioni del segretario Enrico Letta. La stessa dichiarazione è stata ripetuta, come un mantra, anche nei giorni successivi: “La politica ha davanti un anno per riformarsi, a cominciare dai cambi di casacca”, ha detto sempre Letta a “Mazz’ora in più” commentando la rielezione di Sergio Mattarella. E ieri gli ha fatto eco il suo vice, Peppe Provenzano, che interrogato da Repubblica sul brutto balletto dei partiti sul Quirinale ha risposto: “Servono nuovi regolamenti ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Subito dopo la figuraccia fatta dai partiti durante la (ri)elezione del Presidente della Repubblica, il Pd ha annunciato la svolta per rigenerare la politica: “Mi sento di dire che una delle conseguenze è che siamo vicini a trovare la possibilità di approvare la riforma dei regolamenti parlamentari che limitino il trasformismo parlamentare”, è stata una delle prime dichiarazioni del segretario Enrico. La stessa dichiarazione è stata ripetuta, come un mantra, anche nei giorni successivi: “La politica ha davanti un anno per riformarsi, a cominciare dai cambi di”, ha detto semprea “Mazz’ora in più” commentando la rielezione di Sergio Mattarella. E ieri gli ha fatto eco il suo vice, Peppe Provenzano, che interrogato da Repubblica sul brutto balletto dei partiti sul Quirinale ha risposto: “Servono nuovi regolamenti ...

Advertising

fabri1166 : @MaxCi65 @fabiospes1 @peppeprovenzano Aldilà dei sistemi elettorali, se ti ritrovi comunque a dover scegliere tra S… - SHIN_Fafnhir : @erretti42 In effetti è personalistico. Però immagina, due persone, una segretario ed una premier. Chi attacchi dei… - infoitinterno : Il Pd cambia: ora Letta guarda anche al centro - GianandreaGorla : RT @boni_castellane: 'Letta cambia idea e adesso vuole il proporzionale'. Ma dai....... - alle_iccir : RT @ToniPizz: #Letta, dopo la foto con la matita utilizzata per votare #Mattarella, cambia nome in Scritta. -