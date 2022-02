Gestione ‘green’ dei boschi, nel 2021 in aumento del 10% (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il 2021 ha visto un aumento del 10% degli ettari di boschi gestiti in modo sostenibile (con un’attenzione sempre più forte verso la verifica degli impatti su fattori come acqua, suolo, biodiversità, stoccaggio dell’anidride carbonica e funzioni turistico-ricreative e culturali) e del 12,2% delle certificazioni di filiera (carta, arredo, imballaggi e fashion). E’ quanto emerge dai dati 2021 di Fsc Italia, organizzazione no profit che si occupa a livello globale delle attività forestali sostenibili. Sono 75.213,99 gli ettari attualmente certificati secondo gli standard Fsc nel nostro Paese (su un totale di 11 milioni di ettari, dati Inventario Nazionale delle Foreste): l’aumento, rispetto all’anno precedente, sfiora il 10% e si tratta della percentuale più alta degli ultimi tre anni. Fra ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilha visto undel 10% degli ettari digestiti in modo sostenibile (con un’attenzione sempre più forte verso la verifica degli impatti su fattori come acqua, suolo, biodiversità, stoccaggio dell’anidride carbonica e funzioni turistico-ricreative e culturali) e del 12,2% delle certificazioni di filiera (carta, arredo, imballaggi e fashion). E’ quanto emerge dai datidi Fsc Italia, organizzazione no profit che si occupa a livello globale delle attività forestali sostenibili. Sono 75.213,99 gli ettari attualmente certificati secondo gli standard Fsc nel nostro Paese (su un totale di 11 milioni di ettari, dati Inventario Nazionale delle Foreste): l’, rispetto all’anno precedente, sfiora il 10% e si tratta della percentuale più alta degli ultimi tre anni. Fra ...

