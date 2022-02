Farfalle: testo e significato della canzone di Sangiovanni a Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) In gara al Festival di Sanremo 2022, Sangiovanni ha scelto di presentarsi sul palco dell’Ariston con il brano Farfalle. Scritto dall’ex talento di Amici con Alessandro La Cava e Zef, è una canzone che, per stessa ammissione dell’artista, “non ha genere“. Scopriamo il testo e il significato del pezzo. Farfalle: il testo della canzone di Sangiovanni a Sanremo 2022 Hai una casa un po’ piccola Sembra fatta per te È diventata la nostra Da quando hai appiccicato Tutti i momenti Che hai passato con me Sopra il frigorifero C’è la mia faccia E mi fa ridere Che sono da tutte le parti Girando gli angoli di questo mondo Non posso trovarmi in un luogo migliore Se ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022) In gara al Festival diha scelto di presentarsi sul palco dell’Ariston con il brano. Scritto dall’ex talento di Amici con Alessandro La Cava e Zef, è unache, per stessa ammissione dell’artista, “non ha genere“. Scopriamo ile ildel pezzo.: ildiHai una casa un po’ piccola Sembra fatta per te È diventata la nostra Da quando hai appiccicato Tutti i momenti Che hai passato con me Sopra il frigorifero C’è la mia faccia E mi fa ridere Che sono da tutte le parti Girando gli angoli di questo mondo Non posso trovarmi in un luogo migliore Se ...

Advertising

iamvalala : RT @italianews_h24: Il testo di Farfalle in una foto ?? #Sanremo2022 #sangiovanni - jelieberstears : RT @italianews_h24: Il testo di Farfalle in una foto ?? #Sanremo2022 #sangiovanni - infoitcultura : Il testo e significato di Farfalle, la canzone di Sangiovanni a Sanremo 2022 - infoitcultura : 'Farfalle' il testo della canzone di Sangiovanni a Sanremo 2022 - infoitcultura : 'FARFALLE' TESTO CANZONE SANGIOVANNI/ Sanremo 2022: la libertà in un brano -