False vaccinazioni e tamponi manipolati: arrestata un'infermiera corrotta per favorire i no vax (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La vergogna no - vax e la doppia vergogna di chi sulle paure o follie no - vax ha messo in piedi un 'commercio' violando la legge e offendendo chi ha patito le conseguenze del Covid ammalandosi o ...

Truffe sul green pass: da chi si finge positivo al mercato delle falsificazioni sul web Il Sole 24 ORE False vaccinazioni e tamponi manipolati: arrestata un'infermiera corrotta per favorire i no vax Per questo un'infermiera di 50 anni di Piacenza è stata arrestata oggi dai Carabinieri con le accuse di corruzione e falso in atto pubblico. "Se i fatti fossero confermati, saremmo di fronte ad un ...

Piacenza, vendeva Green pass falsi ai no-vax: arrestata infermiera Un'infermiera della Asl di Piacenza è stata arrestata, insieme al suo collaboratore, per aver venduto Green pass falsi a clienti no-vax. Lei è in carcere con l'accusa di corruzione e falso ...

Per questo un’infermiera di 50 anni di Piacenza è stata arrestata oggi dai Carabinieri con le accuse di corruzione e falso in atto pubblico. “Se i fatti fossero confermati, saremmo di fronte ad un ...Un'infermiera della Asl di Piacenza è stata arrestata, insieme al suo collaboratore, per aver venduto Green pass falsi a clienti no-vax. Lei è in carcere con l'accusa di corruzione e falso ...