Don Euro, l’ex prete di Massa condannato a sette anni e mezzo per estorsione. Assolto per autoriciclaggio e droga (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luca Morini, ex parroco di Massa (Massa Carrara), è stato condannato dal tribunale di Massa a sette anni e mezzo di pena per un episodio di estorsione al suo ex vescovo e per l’accusa di sostituzione di persona. I suoi parrocchiani lo hanno soprannominato don Euro perché era solito chiedere molte somme di denaro per aiutare la chiesa. È stato invece Assolto da un episodio di estorsione a una suora, da un altro caso di sostituzione di persona e dalle accuse di autoriciclaggio e cessione di droga. Il pm aveva chiesto 8 anni e mezzo di reclusione. La difesa, invece, puntava all’assoluzione, dopo aver visto riconosciuta la semi infermità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luca Morini, ex parroco diCarrara), è statodal tribunale didi pena per un episodio dial suo ex vescovo e per l’accusa di sostituzione di persona. I suoi parrocchiani lo hanno soprannominato donperché era solito chiedere molte somme di denaro per aiutare la chiesa. È stato inveceda un episodio dia una suora, da un altro caso di sostituzione di persona e dalle accuse die cessione di. Il pm aveva chiesto 8di reclusione. La difesa, invece, puntava all’assoluzione, dopo aver visto riconosciuta la semi infermità ...

fattoquotidiano : Don Euro, l’ex prete di Massa condannato a sette anni e mezzo per estorsione. Assolto per autoriciclaggio e droga - iltirreno : +++ CONDANNATO +++ Il pm aveva chiesto 8 anni e mezzo di reclusione, la difesa l'assoluzione, dopo aver visto ricon… - corgi_lover : RT @qn_lanazione: #DonEuro, condanna di 7 anni e mezzo per l'ex prete - corrierefirenze : Soprannominato don Euro dai suoi vecchi fedeli per la facilità con cui spendeva il denaro delle donazioni alla chie… - qn_lanazione : #DonEuro, condanna di 7 anni e mezzo per l'ex prete -