“Devono fermarsi”. Striscia la Notizia, l’annuncio a sorpresa su Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Guai a Striscia la Notizia, la nota è arrivata poco fa dal canale ufficiale del programma di Antonio Ricci. Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio non saranno al timone della puntata di stasera e almeno per un po’. A tornare dietro al bancone saranno Roberto Lipari e Sergio Friscia, già visti a Striscia la Notizia in questa stagione e precisamente tra novembre e dicembre 2021. Per il programma di Antonio Ricci non è stata un autunno (né un inverno a questo punto) facile, fatto di ascolti al di sotto delle attese e polemiche. Per tutti basta ricordare quella legata al tapiro d’oro di Ambra Angiolini con tanto di botta e risposta sui social con tanto di nota della trasmissione sul suo sito ufficiale. A discolpa scrivevano: “A telecamere spente Ambra si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Guai ala, la nota è arrivata poco fa dal canale ufficiale del programma di Antonio Ricci.ednon saranno al timone della puntata di stasera e almeno per un po’. A tornare dietro al bancone saranno Roberto Lipari e Sergio Friscia, già visti alain questa stagione e precisamente tra novembre e dicembre 2021. Per il programma di Antonio Ricci non è stata un autunno (né un inverno a questo punto) facile, fatto di ascolti al di sotto delle attese e polemiche. Per tutti basta ricordare quella legata al tapiro d’oro di Ambra Angiolini con tanto di botta e risposta sui social con tanto di nota della trasmissione sul suo sito ufficiale. A discolpa scrivevano: “A telecamere spente Ambra si è ...

Advertising

justblquotes : Chi saprebbe che il motivo per cui l'hai fatto...era per dimostrare ciò che è giusto, ossia far sapere che le auto… - EricSotsinda : ITALIA - Mattarella, 81 anni ancora presidente ; senza di lui c' è il diluvio ? Sergio vuole fermarsi, devono vota… - GigioSweet17 : #viteallimite devono ancora partire, e già gli dice di fermarsi a mangiare - FeliciaLibera : @RadioRadioWeb @DiegoFusaro E non devono fermarsi mai - dani_siero : @simo_lor @1913parmacalcio Beh, se devono comprare altri millennial da campionati infimi stranieri allora si, è meg… -