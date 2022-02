Cronache di un (altro) Sanremo in pandemia – I Maneskin spettacolo puro, Mahmood e Blanco da… brividi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Se il Mattarella bis deve rimediare all’inettitudine della politica italiana degli ultimi anni, non si è ancora capito che funzione abbia l’Amadeus tris. Detto ciò, eccoci qui a Sanremo 72 con il teatro Ariston pieno, come ha sempre voluto il direttore artistico, in barba a tutti gli artisti che stanno rimandando o annullando concerti per via della capienza ancora ridotta di tanti palazzetti e teatri in giro per l’Italia. Ma ormai si sa, Sanremo è Sanremo e voi non siete un cazzo. Primo cantante della serata Achille Lauro, che sale sul palco a petto nudo e mentre lo guardo continuo a chiedermi perché uno che l’anno precedente è stato super ospite per cinque serate, quest’anno debba partecipare in gara. Ma vabbè. Il pezzo è godibile, il finale con lui che si battezza in eurovisione un po’ meno, soprattutto perché quando si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Se il Mattarella bis deve rimediare all’inettitudine della politica italiana degli ultimi anni, non si è ancora capito che funzione abbia l’Amadeus tris. Detto ciò, eccoci qui a72 con il teatro Ariston pieno, come ha sempre voluto il direttore artistico, in barba a tutti gli artisti che stanno rimandando o annullando concerti per via della capienza ancora ridotta di tanti palazzetti e teatri in giro per l’Italia. Ma ormai si sa,e voi non siete un cazzo. Primo cantante della serata Achille Lauro, che sale sul palco a petto nudo e mentre lo guardo continuo a chiedermi perché uno che l’anno precedente è stato super ospite per cinque serate, quest’anno debba partecipare in gara. Ma vabbè. Il pezzo è godibile, il finale con lui che si battezza in eurovisione un po’ meno, soprattutto perché quando si ...

