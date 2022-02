Camerun-Egitto semifinale Coppa d’Africa | 3 febbraio ore 20 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Come da previsioni ilè arrivato al penultimo atto e il Gambia ai quarti non è stato un ostacolo particolarmente difficile da aggirare, i Leoni Indomabili hanno dominato e stavolta non c’è stato bisogno del contributo di Aboubakar visto che a firmare una doppietta è stato Karl Toko Ekambi in sette minuti all’inizio del InfoBetting: Scommesse Sportive e