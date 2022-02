Calciomercato Juve, dubbi sul futuro del bomber | Sirene dalla Premier (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il futuro dell’attaccante della Juventus è più che mai nebuloso: difficile la permanenza, spuntano Sirene dalla Premier League In casa Juventus c’è grande attesa per il possibile debutto dal 1?… L'articolo Calciomercato Juve, dubbi sul futuro del bomber Sirene dalla Premier è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildell’attaccante dellantus è più che mai nebuloso: difficile la permanenza, spuntanoLeague In casantus c’è grande attesa per il possibile debutto dal 1?… L'articolosuldelè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

