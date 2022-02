Barcellona, troppi acquisti! Uno non ci sarà contro il Napoli, oggi la scelta di Xavi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ha quasi dell’incredibile quanto riportato dal Mundo Deportivo nella mattinata odierna: il Barcellona non potrà inserire in lista Uefa tutti i suoi nuovi acqusiti. Infatti, secondo il regolamento Uefa, nell’aggiornamento delle liste si possono inserire, al massimo, tre acquisti dal mercato di riparazione. FOTO: Getty – Dani Alves Barcellona Pertanto, Xavi dovrà scegliere chi escludere tra Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré e Pierre-Emerick Aubameyang. L’indiziato numero uno a stare fuori, per il momento, sembra Adama Traoré. Una notizia che, al Napoli, non può che far ben sperare in vista degli spareggi contro i blaugrana. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ha quasi dell’incredibile quanto riportato dal Mundo Deportivo nella mattinata odierna: ilnon potrà inserire in lista Uefa tutti i suoi nuovi acqusiti. Infatti, secondo il regolamento Uefa, nell’aggiornamento delle liste si possono inserire, al massimo, tre acquisti dal mercato di riparazione. FOTO: Getty – Dani AlvesPertanto,dovrà scegliere chi escludere tra Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré e Pierre-Emerick Aubameyang. L’indiziato numero uno a stare fuori, per il momento, sembra Adama Traoré. Una notizia che, al, non può che far ben sperare in vista degli spareggii blaugrana.

